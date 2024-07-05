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Царьград

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В Самаре возбудили дело из-за покушения на 3-летнего мальчика

В Самаре возбудили дело из-за покушения на 3-летнего мальчика

У следствия есть подозреваемые. Это родители ребёнка.В Самаре в среду, 3 июля, в больницу попал 3-летний малыш с ранами пальцев руки и лица.

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