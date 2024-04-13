Перспективы ливерной колбаски в Китае

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Максим Буров

Личные встречи для показа типа дружественных отношений?С лёгкой руки чушпана Кулебы, ливерная колбаска хочет взбодрить германский умирающий бизнес, и продемонстрировать, что смертельный разрыв отношений с Россией это не проблема для их промышленников, и у Штольца есть запасной план сотрудничества с Китаем? На деле же, эта попытка выглядет жалко.Полтора года назад он уже прилетал в Китай. Си ему даже руки не подал.