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Перспективы ливерной колбаски в Китае

Перспективы ливерной колбаски в Китае

Сегодня, 13 числа, в Китай прилетает Шольц. Будет бродить по местности три дня, 16 числа должен пообщаться с Си.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Личные встречи для показа типа дружественных отношений?С лёгкой руки чушпана Кулебы, ливерная колбаска хочет взбодрить германский умирающий бизнес, и продемонстрировать, что смертельный  разрыв отношений с Россией это не проблема для их промышленников, и у Штольца есть запасной план сотрудничества с Китаем? На деле же, эта попытка выглядет жалко.Полтора года назад он уже прилетал в Китай. Си ему даже руки не подал.
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9 час.
Валентин Щербаков
Шольц жалкий, лживый, позорный, безмозглый, сексуально озабоченный пустозвон, шел бы уже в отставку со своей шлюхой Бербок и не морочил народу головы...
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7 час.

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