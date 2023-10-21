Экс-разведчица Пентагона Коффлер обвинила Байдена во лжи насчет Путина

Бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News раскритиковала заявления американского лидера Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на страны НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии