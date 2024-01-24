Не совсем про пейзажи,

Сегодня не совсем про пейзаж, а про увлечённых людей.В субботу температура воздуха в области (в какой-то там раз за эту зиму) устремилась к отметкам ниже -20С°.
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