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В Курске начались ремонтные работы в парках и скверах

<p style="text-align:justify"><strong>Как сообщают сотрудники комитета городского хозяйства, рабочие отремонтировали лавочки в скверах &laquo;Триумф&raquo;, &laquo;Веспремский&raquo; и Героев 16-й воздушной армии, а также обновили урны в скверах по Светлому проезду, в парке Железнодорожников, на бульваре по проспекту Победы.

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