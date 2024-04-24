В Курске начались ремонтные работы в парках и скверах

<p style="text-align:justify"><strong>Как сообщают сотрудники комитета городского хозяйства, рабочие отремонтировали лавочки в скверах «Триумф», «Веспремский» и Героев 16-й воздушной армии, а также обновили урны в скверах по Светлому проезду, в парке Железнодорожников, на бульваре по проспекту Победы.