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Сирия пала

Очень,  ОЧЕНЬ    хорошая  статья   Ирины  Алкснис на  самую  что  ни  на  есть  злобу  дня. Внимательно  читаем,    разбираем  на  цитаты,    распространяем.

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