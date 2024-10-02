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  • Геннадий Ларионов
    Поскольку в малость в теме - эти шакалы не сами все придумали, это исходит от их родителей, не однократно общался , п...Они думали, что и...
  • Аркадий Цыганов
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Любая великая держава вынуждена регулярно воевать

Листала   вчера  старую  тетрадь,  и  нашла статью И. Алкснис,  написанную в  2016  году,  к  первой  годовщине  начала  операции   России  в   Сирии (кстати, в  этом  году   очередная,    девятая   годовщина   этого  события прошла  почти   незамеченной,  ибо  все     праздновали    воссоединение,    читали  сводки  из  Угледара,  наблюдали  за  Адом и  Израилем, и  т.

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