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stroim21

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С чего начинается огород без хлопот: три культуры для первой грядки

С чего начинается огород без хлопот: три культуры для первой грядки

Когда я только получила свой участок, восторг быстро сменился растерянностью. Казалось, что каждая грядка требует бесконечного внимания, а любая ошибка оборачивается потерей урожая.

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