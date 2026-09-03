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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батрак о СКА: «На бумаге у них хорошие шансы выступить намного лучше, чем в предыдущем и позапрошлом сезоне. Они могут вернуться в круг претендентов на Кубок Гагарина от Запада»

Комментатор Артем Батрак поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/27. В прошлом сезоне клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив ЦСКА (1-4).

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