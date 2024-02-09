Олаф Шольц сделал громкое заявление: он придумал план как победить Россию

Вот я сказал! Аж самому смешно! (фото с сайта smolgazeta.ru) Вчера 24K прочитали Канцлер Германии Олаф Шольц в своем репертуаре: вместо того, чтобы спасать родную Германию, захлебывающуюся в протестах фермеров, транспортников и живущую с огромной дырой в бюджете, он строит планы победы над Россией.
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