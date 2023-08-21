Тренер Крикунов: у хоккеиста Аболса нормальная зарплата в Швеции

Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России по хоккею, высказал свою точку зрения в ответ на замечания латвийского нападающего Родриго Аболса, который описал деньги, зарабатываемые в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), как «кровавые».