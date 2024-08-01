Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Убежанты из параллельной вселенной

Убежанты из параллельной вселенной

(мерзавка оголодала)  Единственная дочь Владимира Машкова Мария, которая еще недавно совершенно спокойно говорила о том, что ее отца будут судить в Гааге, что в Америке, где она теперь живет, у нее нет отчества (и Отечества — добавляли комментаторы), теперь пытается наладить с отцом отношения, заявляя, что разные политические взгляды не должны мешать их общению.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
По деньгам она стосковала , а не по отцу папа он все простит
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2 час.

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