Конунг Ингвар Что-то вроде эпитафии А ведь мне его жаль. Чисто по человечески. Потому что начинал жизнь он - человеком.
Жена Навального со сцены Мюнхенской конференции призвала Запад «победить Россию»
Комментарии
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Леонид Попивняк
...Ни с чем он не боролся....жил на донаты адептов и западные подачки.....а хотели бы убрать - могли это сделать в любой момент.....у вас не возникает вопрос почему именно сейчас????....а не полгода назад??????
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5 час.
ГД
Галина Дубровская
Карлсон опередил события и после драки кулаками не машут , пусть хоть заорется
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2 час.
Надежда
Жульку ждет судьба светки тихановской-гуайдо-безропотной марионетки в руках западных кукловодов. Будет выполнять, что прикажут хозяева, так сказать, отрабатывать "хлеб и кров"...
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57 мин.
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