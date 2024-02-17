Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Жена Навального со сцены Мюнхенской конференции призвала Запад «победить Россию»

Жена Навального со сцены Мюнхенской конференции призвала Запад «победить Россию»

Конунг Ингвар Что-то вроде эпитафии А ведь мне его жаль. Чисто по человечески. Потому что начинал жизнь он - человеком.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...Ни с чем он не боролся....жил на донаты адептов и западные подачки.....а хотели бы убрать - могли это сделать в любой момент.....у вас не возникает вопрос почему именно сейчас????....а не полгода назад??????
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ГД
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Карлсон опередил события и после драки кулаками не машут , пусть хоть заорется
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Жульку ждет судьба светки тихановской-гуайдо-безропотной марионетки в руках западных кукловодов. Будет выполнять, что прикажут хозяева, так сказать, отрабатывать &quot;хлеб и кров&quot;...
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