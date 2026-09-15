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МИД РФ: база в Гюмри играет ключевую роль для безопасности Армении

МИД РФ: база в Гюмри играет ключевую роль для безопасности Армении

Военная база РФ в Гюмри играет ключевую роль для безопасности Армении. Такое мнение 15 сентября выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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