МИД РФ: база в Гюмри играет ключевую роль для безопасности Армении

Военная база РФ в Гюмри играет ключевую роль для безопасности Армении. Такое мнение 15 сентября выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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