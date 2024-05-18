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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаджиев готов заплатить Райзену и уколу 5 миллионов рублей за их бой

«Предлагаю 5 миллионов на двоих: 4 миллиона получит победитель, 1 миллион – проигравший», – сказал президент Fight Nights.

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