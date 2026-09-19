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Царьград

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Любовь Успенская предупредила дочь об осторожности в браке

Любовь Успенская предупредила дочь об осторожности в браке

36-летняя Татьяна Успенская обручилась с 24-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Мать, певица Любовь Успенская, высказала сомнения и желание обсудить серьезность намерений молодого человека в контексте их творческих отношений.

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