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Скотленд-Ярд: в Лондоне крадут мобильный телефон каждые шесть минут

В 2022 году в британской столице было украдено 90 864 устройств (в среднем 248 телефонов в день).<strong>Полиция Великобритании предоставила отчет, в котором говорится, что в Лондоне в среднем каждые шесть минут крадут мобильный телефон.

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