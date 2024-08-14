Оценены траты россиян на подготовку ребенка к школе

Аналитики компании «Авито» провели исследование, в котором выяснили, как россияне собираются готовить своих детей к школе, какие бюджеты планируют выделить и какие способы мотивации используют для достижения хороших оценок.
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