У Бритни Спирс украли все украшения

Американская поп-звезда Бритни Спирс заявила, что ее ограбили. Она сняла видео, на котором показала пустые коробки, и рассказала, что пропал даже ее детский крестик, который она носила с четырехлетнего возраста.
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