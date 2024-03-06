Галанин предложил раздавать нуждающимся деньги иноагентов

александр муравьев

Вот и оплачивайте лечение детей из таких денег. Надоело уже. Недавно было две-три просьбы в неделю. Теперь практически на каждом канале в каждую рекламу. Поневоле возникает вопрос куда идут эти деньги. Поэтому весь конфискат направлять туда что после очередной конфискации эти деньги опять пошли в оборот.