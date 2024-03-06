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Галанин предложил раздавать нуждающимся деньги иноагентов

Галанин предложил раздавать нуждающимся деньги иноагентов

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин предложил помочь нуждающимся, предлагая раздавать им деньги, полученные от иностранных агентов.

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Комментарии
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александр муравьев
Вот и оплачивайте лечение детей из таких денег. Надоело уже. Недавно было две-три просьбы в неделю. Теперь практически на каждом канале в каждую рекламу. Поневоле возникает вопрос куда идут эти деньги. Поэтому весь конфискат направлять туда что после очередной конфискации эти деньги опять пошли в оборот.
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