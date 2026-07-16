Вдова Юрия Степанова простила виновника аварии, но тот нарушил договор: как сейчас живут сыновья погибшего актера

После трагической гибели актера Юрия Степанова его супруга Ирина приняла решение, которое поразило многих: на судебном заседании она простила молодого водителя, совершившего смертельную аварию, и попросила суд не лишать его свободы.
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