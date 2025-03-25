 В Ростовской области проведена проверка о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, требований действующего законодательства по воинскому учету

Сотрудники 54 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с должностными лицами иных правоохранительных органов и военного комиссариата провели очередную проверку в отношении граждан, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований действующего законодательства по воинскому учету.
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