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В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей

В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей

В Уфе на берегу реки Белой компания «Ак Яр» намерена возвести круглогодичный эко-отель. По информации пресс-службы правительства республики, для реализации проекта на начальном этапе потребуются инвестиции в размере около 50 миллионов рублей.

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