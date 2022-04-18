В Уфе на берегу Белой намерены построить эко-отель за 50 миллионов рублей

В Уфе на берегу реки Белой компания «Ак Яр» намерена возвести круглогодичный эко-отель. По информации пресс-службы правительства республики, для реализации проекта на начальном этапе потребуются инвестиции в размере около 50 миллионов рублей.
В Уфе на берегу реки Белой компания «Ак Яр» намерена возвести круглогодичный эко-отель. По информации пресс-службы правительства республики, для реализации проекта на начальном этапе потребуются инвестиции в размере около 50 миллионов рублей.
Свежие комментарии