Чэнду (ATP). Первый круг. Сафиуллин сыграет с Накашимой

Сетка турнира здесь. Chengdu Open Чэнду, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 1 152 805 долларов Открытые корты, хард Первый круг Таро Даниэль (Япония) Александр Вукич (Австралия) 0:0 Дата проведения 20 сентября, 08.
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