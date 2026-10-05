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Ташуев о словах Мостового: «Нефутбольный» неправильно применять – я привлекался в юношескую сборную СССР, это было о-го-го! Со здоровым коленом и сейчас покажу те же финты, что Саша»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о словах Александра Мостового, сомневающегося в том, что он футбольный человек.

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