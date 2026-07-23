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Работницы школьной столовой устроили забавный косплей The Prodigy

Работницы школьной столовой устроили забавный косплей The Prodigy

Две работницы школьной столовой решили поднять настроение необычной пародией. Вооружившись листьями салата, они повторили фирменный образ Кита Флинта и под песню Firestarter группы The Prodigy устроили импровизированное выступление.

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