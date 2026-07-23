Работницы школьной столовой устроили забавный косплей The Prodigy

Две работницы школьной столовой решили поднять настроение необычной пародией. Вооружившись листьями салата, они повторили фирменный образ Кита Флинта и под песню Firestarter группы The Prodigy устроили импровизированное выступление.
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