В Госдуме предложили изменить подход к индексации пенсий

В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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