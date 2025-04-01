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В Госдуме предложили изменить подход к индексации пенсий

В Госдуме предложили изменить подход к индексации пенсий

В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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