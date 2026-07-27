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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино о ЧМ: «Понятно недовольство некоторыми решениями, но это обычное явление в крупнейших лигах мира. Те, кто эту практику применяют, одновременно ее и критикуют»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался касательно резонансных решений по ходу прошедшего ЧМ-2026 .

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