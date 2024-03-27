День войск национальной гвардии Российской Федерации. Установлен указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года.
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День войск национальной гвардии Российской Федерации. Установлен указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года.
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