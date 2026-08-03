Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 518 подписчиков

"Путин ждет тебя": в Польше началось массовое избиение украинцев

"Путин ждет тебя": в Польше началось массовое избиение украинцев

Насилие над выходцами с Украины на польских улицах становится массовым. После присвоения Зеленским подразделению ВСУ имени УПА* и начала возведения им в Киеве пантеона «героев Украины» из Мельника, Бандеры и других организаторов геноцида поляков бьют украинцев уже по всей Польше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
О! Процесс пошёл! Эти &quot;действа&quot; пшеков супротив бандеросни - единственное стОящее, что за последние годы (десятилетия!) сделала Польша!
Ответить
1 м.
E
EugeneLao
Ещё один переводочник! А &quot;речь посполитую&quot; как перевести?
Ответить
1 м.
Дмитрий Матвеев
Rzeczpospolita – это республика (rzecz («дело») и pospolita («общее»))
Ответить
1 м.