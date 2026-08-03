Насилие над выходцами с Украины на польских улицах становится массовым. После присвоения Зеленским подразделению ВСУ имени УПА* и начала возведения им в Киеве пантеона «героев Украины» из Мельника, Бандеры и других организаторов геноцида поляков бьют украинцев уже по всей Польше.
"Путин ждет тебя": в Польше началось массовое избиение украинцев
Комментарии
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Юрий Золотарев
О! Процесс пошёл! Эти "действа" пшеков супротив бандеросни - единственное стОящее, что за последние годы (десятилетия!) сделала Польша!
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1 м.
E
EugeneLao
Ещё один переводочник! А "речь посполитую" как перевести?
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1 м.
Дмитрий Матвеев
Rzeczpospolita – это республика (rzecz («дело») и pospolita («общее»))
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1 м.
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