Уходят из Ясенки – США выводят войска с польской базы и хаба помощи Украине Евгения КомароваСША приступили к вывозу вооружения и сокращению военного присутствия на территории Польши в районе аэропорта Ясенка.
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