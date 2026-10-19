В Госкомимуществе по имуществу пояснили, что фактическое положение границы участка определяется координатами поворотных точек и землеустроительной документацией, а не расположением забора, поэтому самостоятельно передвигать ограждения и межевые знаки запрещено.
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