💡 Часть Симферополя осталась без света 1 апреля Из-за ремонтных работ ряд улиц остался без электричества до 17:00, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 Часть Симферополя осталась без света 1 апреля Из-за ремонтных работ ряд улиц остался без электричества до 17:00, сообщили в «Крымэнерго».