В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Виктором Катковым

В последний день новогодних каникул в Искитимском районе прошло траурное мероприятие.Церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции Виктором Катковым состоялась 8 января в Искитимском районе.
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