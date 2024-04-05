Российские военные нашли и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец»

Как рассказал РИА Новости представитель ремонтно-эвакуационного подразделения РФ с позывным Карат, российские военные обнаружили под землей и выкопали ранее пропавшую бронемашину «Азовец» украинского националистического полка «Азов» (здесь и далее: запрещенная в России террористическая организация) — ранее единственный экземпляр был похищен у разработчиков и предполагалось, что его забрали и спрятали на своей базе боевики нацполка.