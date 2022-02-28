Расселл Уэстбрук – об освистывании со стороны болельщиков «Лейкерс»: «Я не буду думать об этом дома. У меня дома трое прекрасных детей и жена»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук на пресс-конференции после разгромного поражения от «Нового Орлеана» (95:123) прокомментировал то, что его освистали собственные болельщики.

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