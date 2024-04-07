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Паника вокруг военного призыва — это не то, что нужно Европе

Паника вокруг военного призыва — это не то, что нужно Европе

© РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Современная французская армия может удерживать линию фронта длиной не более 80 километров, сообщает Bloomberg.

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