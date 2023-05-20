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Рецензия на монографию «Новый домострой» д.э.н. Т.Н. Юдиной

Рецензия на монографию «Новый домострой» д.э.н. Т.Н. Юдиной

Рецензия на монографию «Новый домострой» д.э.н. Т.Н. Юдиной Попробовав бизнеса, «добросовестной» конкуренции и прочих «прелестей рынка» — опрометчиво погрузившись в сонм рыночно-капиталистических иллюзий и мифов, антисоциальных «реформ», взаимосвязанных рисков и проблем, россияне недоумевают: почему нам более 20 лет не дается то, что давно и легко усвоено другими странами и народами? Ответ очевиден — ринувшись в перенимание чужого и чуждого опыта, губительного для России и русского народа (в его исконном духовно-нравственном, культурном понимании), мы почти забыли и не почитаем уже многовековые обычаи и традиции своих предков – наш исторический опыт хозяйствования и домостроения.

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