Микроволновка как новая станет за 10 минут и драить не нужно: насыпала, поставила и жду результат Ольга БезродняяМикроволновка загрязняется во время разогрева еды, «стреляют» перегретые продукты, приклеиваясь к стенкам.
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