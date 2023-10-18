Интересная жизнь с Vera Star Помните как г-н Володин, клятвенно заверял во всеуслышание, что будет составлен список тех, кто сбежал из страны, после того как Пригожин, шел в свой последний поход на Москву? С тех пор много воды утекло, и даже того от кого бежали наши толстосумы уже нет в живых.
Г-н Володин, а где списки предателей? Может наконец расскажете нам, почему в правительстве России сидят граждане западных стран?
Комментарии
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реванш
Каково начальство таковы и исполнители! Они же не с луны прилетели, из добросовестно назначали и желали успехов, вот все эти уродцы и старались и для себя и начальству угодить
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29 мин.
Sobering
Да, не с Луны. Но их ставили или даже назначали олигархами, министрами и т.д. непосредственно США и глобалисты. Если разом убрать всех, то вы завтракать у помойки будете. Пора бы уже начинать думать.
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25 мин.
S
Sobering
Мало того... (И Путин знает об этом) На одном прошлом Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- " «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».
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19 мин.
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