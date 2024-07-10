Владимир Захаров назначен главой Центрального округа

Прежний руководитель администрации Сергей Канунников в начале мая отправлен в отставку. Владимир Захаров с сегодняшнего дня, 10 июля, официально возглавил администрацию Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска.
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