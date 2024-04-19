Банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал иск в федеральный суд Манхэттена против ВТБ – компания требует от российского банка прекратить попытки взыскать около 440 миллионов долларов с заблокированного из-за санкций счета.
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