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Банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ

Банк JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал иск в федеральный суд Манхэттена против ВТБ – компания требует от российского банка прекратить попытки взыскать около 440 миллионов долларов с заблокированного из-за санкций счета.

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