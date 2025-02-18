Huawei представила глобальную версию флагманского смартфона Mate 70 Pro

Компания Huawei только что представила глобальную версию новейшего флагманского смартфона Mate 70 Pro, который в конце 2024 года буквально взорвал китайский рынок, продавшись многомиллионным тиражом за короткий срок.
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