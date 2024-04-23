Пентагон: США могут поставить оружие Киеву за несколько дней при одобрении закона

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в случае одобрения конгрессом выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины смогут осуществить поставки оружия в течение нескольких дней.
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