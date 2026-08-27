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SPLETNIK

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Основательница Wildberries Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России

Основательница маркетплейса Wildberries, 50-летняя бизнесвумен Татьяна Ким, вновь стала богатейшей женщиной России.

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