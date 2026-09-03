Член СПЧ Кирилл Кабанов высмеял учёт кур, назвав его "дурацким бредом сумасшедших"

Член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов взорвал сеть риторическим вопросом: «Зачем эта "перепись петухов"?».
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Кур всех забьют на мясо. Кто считать это будет?
А это уже УЖАС-УЖАС!
А кто правит Страной,вот их и надо гнать в шею,совсем потеряли совесть,скорее ее и не было.
Идиотизм власти крепчает потому, что чиновники не несут никакой ответственности перед гражданами страны! Один раз в пять лет перед выборами потеют и только!
100% согласен. Это идиотизм, доведенный до высших пределов