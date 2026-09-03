Театр абсурда
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Театр абсурда

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Член СПЧ Кирилл Кабанов высмеял учёт кур, назвав его "дурацким бредом сумасшедших"

Член СПЧ Кирилл Кабанов высмеял учёт кур, назвав его "дурацким бредом сумасшедших"

Член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов взорвал сеть риторическим вопросом: «Зачем эта "перепись петухов"?».

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