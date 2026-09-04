Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки — от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо» имени Э.
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