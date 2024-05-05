🚒 Видео с места тушения пожара в селе Жемчужина Нижнегорского района Сейчас на месте работают 37 человек и 11 единиц техники, сообщили МЧС России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚒 Видео с места тушения пожара в селе Жемчужина Нижнегорского района Сейчас на месте работают 37 человек и 11 единиц техники, сообщили МЧС России.