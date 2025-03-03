Avia.pro - СМИ Скандал в Каменске-Уральском Свердловской области набирает обороты, как снежный ком, катящийся с Уральских гор.
Адвокату, вставшей на защиту студенток после пыток на автомойке, пригрозили расправой
Комментарии
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Георгий Корнев
"Одни говорят, что подростки задолжали Анашкину деньги — он якобы промышлял «дропперством», вымогая у сверстников средства под угрозой расправы." Дак должны были, или заставлял подростков 16 лет оформлять на себя карты, и через эти карты "перегонять" деньги. Все же понимаю, что дропперство это отмывание денег за запрещенные вещества (слишком много денег будет проходить через 1 карту, Росмониторинг займётся) или ими мошенники пользуются, с чужих карт деньги в крипту переводят, потом за бугор переправляют. По мне, так это боевая часть ОПГ. До Цапка пока не доросли, вот и прессуют подростков.
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8 час.
Алекс Сэм
Будем надеяться, что они все "попытаются совершить попытку бегства" и их всех конвой успокоит наглухо.
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7 час.
ВАЛЕРИЙ
усыпить тварей...хлором. как бешеных собак - уколом в лёгкие.
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4 час.
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