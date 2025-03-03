Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам". А ТЕ, КТО ПРОБРАЛСЯ К ГОСКОРМУШКЕ ...Массовая миграция...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    расстрелять урода, только за фамилию.Беспредел в погон...
  • Вадим Кузнецов
    "речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не т...Массовая миграция...

Адвокату, вставшей на защиту студенток после пыток на автомойке, пригрозили расправой

Адвокату, вставшей на защиту студенток после пыток на автомойке, пригрозили расправой

Avia.pro - СМИ Скандал в Каменске-Уральском Свердловской области набирает обороты, как снежный ком, катящийся с Уральских гор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
&quot;Одни говорят, что подростки задолжали Анашкину деньги — он якобы промышлял «дропперством», вымогая у сверстников средства под угрозой расправы.&quot; Дак должны были, или заставлял подростков 16 лет оформлять на себя карты, и через эти карты &quot;перегонять&quot; деньги. Все же понимаю, что дропперство это отмывание денег за запрещенные вещества (слишком много денег будет проходить через 1 карту, Росмониторинг займётся) или ими мошенники пользуются, с чужих карт деньги в крипту переводят, потом за бугор переправляют. По мне, так это боевая часть ОПГ. До Цапка пока не доросли, вот и прессуют подростков.
Ответить
8 час.
Алекс Сэм
Будем надеяться, что они все &quot;попытаются совершить попытку бегства&quot; и их всех конвой успокоит наглухо.
Ответить
7 час.
ВАЛЕРИЙ
усыпить тварей...хлором. как бешеных собак - уколом в лёгкие.
Ответить
4 час.
наверх