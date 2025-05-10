В Новосибирске могилы Гусинобродского кладбища завалило мусором и деревьями

В День Победы сибирячка решила почтить память дедушки-фронтовика. Женщина отправилась на Гусинобродское кладбище, чтобы привести в порядок захоронение, но столкнулась с проблемой — за территорией кладбище никто давно не следил, добираться до могил проблематично и опасно.